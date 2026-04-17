WTA Stoccarda 2026, Rybakina si salva in volata. Fuori Gauff e Swiatek

La giornata dedicata ai quarti di finale del torneo WTA di Stoccarda si rivela a dir poco esplosiva. Elena Rybakina si salva nel finale di un’autentica battaglia contro la canadese Fernandez e sfiderà in semifinale la russa Mirra Andreeva, autrice dell’eliminazione di Iga Swiatek. Nella parte bassa del tabellone la ceca Karolina Muchova, che ha estromesso Coco Gauff, affronterà l’ucraina Elina Svitolina.

L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero quattro e numero sette del ranking, regola la ceca Linda Noskova 7-6(2) 7-5 in un’ora e quarantadue minuti. Nel secondo set l’ucraina subisce la rimonta della rivale dal 5-2 al 5-5, ma nel momento della verità è brava a piazzare la zampata decisiva e a chiudere 7-5 alla prima opportunità.

Karolina Muchova, testa di serie numero sette, doma la statunitense Coco Gauff, seconda favorita del tabellone, 6-3 5-7 6-3 al termine di una battaglia di due ore e ventiquattro minuti. La ceca allunga nel primo parziale con il break del 3-1, concede poco sulla sua battuta e chiude i conti strappando nuovamente il servizio alla rivale per il 6-3. L’americana risolve il secondo parziale allo sprint quando opera il break del 6-5 e firma poi il 7-5 alla seconda opportunità. Muchova mette le mani sulla contesa grazie al break del 4-2 nella partita decisiva e timbra il decisivo 6-3 al primo match point.

Torna a brillare la stella di Mirra Andreeva. La russa, numero nove del mondo, rimonta Iga Swiatek, testa di serie numero tre, 3-6 6-4 6-3 al termine di una battaglia di due ore e trentasei minuti. La polacca rompe l’equilibrio nella prima frazione con il break all’ottavo gioco e firma il 6-3 alla seconda possibilità. Andreeva reagisce, si porta sul 2-0 e sul 3-1 prima di subire la rimonta dell’avversaria, ma nel finale di parziale trova la zampata giusta per operare il break al decimo gioco e impattare sul 6-4. Nel terzo set la russa indirizza il confronto con lo strappo di quattro giochi consecutivi che la proietta dal 2-1 al 5-2 e chiude poi 6-3 al secondo match point.

La maratona di giornata premia Elena Rybakina. La kazaka, testa di serie numero uno, ribalta la canadese Leylah Fernandez, numero 25 WTA, 6-7(5) 6-4 7-6(6) in tre ore e due minuti. Rybakina rimonta da 1-4 e salva tre set point prima di arrendersi 7-5 nel tie-break iniziale. Nel secondo set la prima favorita del tabellone recupera da 2-4 e, con un mortifero 4-0, firma il 6-4 con cui impatta la contesa. Il terzo set si rivela un duello senza esclusione di colpi nel quale le due rivali si fronteggiano a viso aperto. Rybakina emerge nel finale, annulla due match point e firma il decisivo 8-6 alla prima opportunità.