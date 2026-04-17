Cosa cambia nel sorteggio a Madrid senza Alcaraz e Djokovic. Incroci differenti per Sinner

Il Masters 1000 di Madrid 2026 si terrà dal 22 aprile al 3 maggio e promette grande spettacolo, anche se quest’oggi è arrivata la notizia di un doppio forfait molto pesante per il torneo. Prima Novak Djokovic e poi soprattutto Carlos Alcaraz hanno annunciato infatti che non si presenteranno nella capitale spagnola per gareggiare sui campi in terra battuta della Caja Magica madrilena.

Assenti dunque il n.2 ed il n.4 al mondo, che rimescolano così anche il discorso relativo alle teste di serie in vista del sorteggio del main draw. Al netto di eventuali ulteriori rinunce, ad oggi Jannik Sinner (la cui partecipazione è ancora in bilico) guiderebbe il seeding a Madrid davanti al tedesco Alexander Zverev, mentre a seguire troveremmo il canadese Felix Auger-Aliassime come numero 3.

Attualmente lo statunitense Taylor Fritz sarebbe la quarta testa di serie, ma potrebbe venire scavalcato in extremis dal connazionale Ben Shelton in caso di accesso alla finale dell’ATP 500 in corso di svolgimento questa settimana a Monaco di Baviera (ipotesi piuttosto probabile, sfidando in semifinale lo slovacco Alex Molcan). Già certi virtualmente di finire nella fascia 5-8 l’australiano Alex De Minaur, il toscano Lorenzo Musetti ed il russo Daniil Medvedev.

Sinner, se dovesse effettivamente presentarsi a Madrid, non incrocerebbe dunque sicuramente Zverev prima di un’ipotetica finale (dopo averlo battuto in semifinale negli ultimi tre Masters 1000 consecutivi). Buone notizie anche per Auger-Aliassime, che eviterebbe il n.1 del mondo almeno fino ad un potenziale penultimo atto, mentre il derby azzurro Jannik e Musetti potrebbe profilarsi eventualmente ai quarti.