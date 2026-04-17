WTA Rouen 2026, continua la favola Podrez. Avanzano Kostyuk e Cirstea

Il torneo WTA di Rouen torna in campo per disputare i match dei quarti di finale. Non si ferma la favola di Veronika Podrez, autentica sorpresa della settimana sulla terra francese. Avanzano in semifinale anche l’ucraina Marta Kostyuk e la romena Sorana Cirstea, prime due teste di serie del tabellone.

In apertura di giornata la veterana Tatjana Maria, numero 63 WTA, regola la russa Iryna Shymanovich, numero 184 del ranking, 7-6(5) 6-2 in un’ora e cinquanta minuti. La tedesca parte bene, scappa sul 5-2 prima di subire il ritorno della rivale che la costringe al tie-break. Maria inizia meglio e vola nuovamente sul 5-2 prima di chiudere 7-5 alla quinta palla set. Non c’è storia in una seconda partita in cui la tedesca firma due break consecutivi al terzo e al quinto gioco per poi chiudere 6-2 al primo match point.

Continua la favola di Veronika Podrez. La giocatrice ucraina, proveniente dalle qualificazioni, sorprende la britannica Katie Boulter, numero 64 WTA , 6-4 6-1 in un’ora e diciotto minuti. L’ucraina risolve un primo parziale caratterizzato da sette break in dieci giochi quando nel nono strappa il servizio alla rivale e chiude 6-4 alla prima opportunità. Nel secondo l’equilibrio dura poco perché Podrez, dopo l’1-1 sigla cinque giochi consecutivi, e concretizza il primo match point per il 6-1 finale.

Nel match più combattuto di giornata l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero uno, doma la statunitense Ann Li, quinta favorita del tabellone, 6-0 6-7(4) 6-3 in due ore e quattro minuti. Kostyuk domina la frazione di apertura e, dopo aver subito la reazione della statunitense, esce alla distanza e con cinque giochi consecutivi rimonta da 1-3 e griffa il decisivo 6-3.

In chiusura di giornata Sorana Cirstea, testa di serie numero due, piega l’ungherese Anna Bondar, numero 65 WTA, 7-6(2) 6-2 in un’ora e quarantuno minuti. La romena, dopo aver fallito un set point, domina il tie-break e prende il largo nella seconda partita firmando il 6-2 conclusivo al primo set point.