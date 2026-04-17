Alcaraz rinuncia a Madrid per infortunio: Sinner già certo di arrivare a Roma da n.1 al mondo

Dopo essersi ritirato a torneo in corso dall’ATP 500 di Barcellona, Carlos Alcaraz ha annunciato che non disputerà il Masters 1000 di Madrid per un infortunio al polso. Un forfait tutto sommato prevedibile, considerando il problema fisico riportato durante il match d’esordio sulla terra battuta catalana, che rischia però di pesare come un macigno nel testa a testa con Jannik Sinner per la leadership del ranking mondiale.

L’azzurro, grazie al successo sul rivale spagnolo nella recente finale di Montecarlo, si è ripreso la prima posizione della classifica ATP (persa al termine della passata stagione nonostante il trionfo alle Finals di Torino) a suon di risultati dopo aver vinto tre titoli 1000 in meno di un mese tra il cemento americano con il Sunshine Double e poi la terra del Principato.

Sinner ha attualmente un vantaggio di 390 punti su Alcaraz, ed entrambi non difendono punti a Madrid, quindi l’assenza del murciano regala all’altoatesino la certezza di rimanere n.1 al mondo perlomeno fino alla vigilia degli Internazionali d’Italia. Il quattro volte campione Major si presenterà dunque a Roma per il secondo anno di fila da prima testa di serie del tabellone, con l’obiettivo di sfatare un tabù storico per il Bel Paese al Foro Italico.

Jannik non ha ancora sciolto le riserve sulla sua eventuale partecipazione al torneo madrileno, ma adesso (tenendo conto anche dei 3000 punti ottenuti un anno fa da Carlitos tra Roma e Parigi) aumentano a dismisura le sue possibilità di resistere in testa alla graduatoria internazionale anche al termine del Roland Garros e fino all’inizio di Wimbledon.