WTA Rouen 2026: Kostyuk-Podrez, finale tutta ucraina in Francia

Sostanzialmente quello che si sta per verificare, nella giornata di domani, a Rouen è un momento storico per il tennis in Ucraina. Marta Kostyuk e Veronika Podrez daranno vita a una finale tutta tinta dei colori blu e giallo al WTA 250 che si disputa in Francia sulla terra indoor. Se, però, per l’una c’è stata partita, per l’altra non è stato così visto che Sorana Cirstea ha rinunciato a giocare la seconda semifinale a causa di un problema a un ginocchio.

Nella sola partita giocata, per Kostyuk dominio incontrovertibile e confermativo del suo status di prima testa di serie. Per la verità le prime fasi sono anche lottate, con quattro immediate palle break per la tedesca Tatjana Maria e, sull’1-1, altre due per l’ucraina, ma dal 2-2 c’è poca storia: break che vale il 3-2 e, sullo slancio, arriva anche il 6-3.

La questione nel secondo parziale dura poco. E si riassume in maniera ben più che facile: tutti i game (tranne il primo) finiscono a 30, quattro di questi cinque vanno a 30 pari, ma ognuno di essi va sempre in mano a Kostyuk. Che, dunque, va a guadagnarsi la quinta finale sul circuito WTA, mentre è naturalmente la prima per Podrez.

Non si era mai verificato nella storia del tennis femminile, da quando l’Ucraina ha acquisito la propria indipendenza, che due giocatrici del Paese arrivassero all’ultimo atto di uno stesso torneo. Si tratta anche della prima sfida tra connazionali della stagione in una finale.