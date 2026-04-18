WTA Stoccarda 2026: colpo Muchova su Svitolina, sfiderà Rybakina in finale

L’estro contro la potenza, due tennis completamente diversi, uno spettacolo assicurato nella finale del WTA 500 di Stoccarda, uno dei tornei più forti al mondo senza essere nemmeno un 1000. Karolina Muchova contro Elena Rybakina, Cechia contro Kazakistan: questa la finale che vedremo domani in terra tedesca nell’evento che ormai da vent’anni abbondanti ha raccolto l’eredità di Filderstadt.

Dura, totale, vera la lotta tra Muchova ed Elina Svitolina nella prima semifinale. La ceca prende e se ne va subito sul 3-0 con doppio break, ma uno dei due l’ucraina glielo recupera. I game, comunque, ai vantaggi non ci vanno mai anche se sono diversi gli scambi che raccontano lati significativi dell’incontro, ed alla fine è 6-4 Muchova.

Il secondo set gira a favore di Svitolina dopo un game praticamente infinito, il secondo, da 26 punti e ben sette palle break, l’ultima delle quali trasformata. Di fatto è la svolta, perché l’ucraina se ne va fino al 5-1, poi uno scambio di break sigilla il 6-2. Aria meno tesa, e con game decisamente più veloci, nel terzo parziale: si decide tutto sul 4-4, quando l’ucraina perde la battuta a 30, la ceca ringrazia e chiude con un 6-4 2-6 6-4 che sa di finale e di particolarità della matematica applicata al tennis.

Nell’altra semifinale, Rybakina guida e fa la partita molto più del 7-5 6-1 con cui supera la russa Mirra Andreeva. Nel primo set, del resto, ha due palle break già sul 2-1 e ne trasforma una terza sul 3-2, solo per essere ripresa subito dopo. Proprio quando la strada del tie-break sembra tracciata, ecco il 7-5 con servizio strappato a 15 da parte della kazaka di Mosca. Anche in questo caso, curiosamente, è decisivo il secondo game del secondo set in modalità lunga. Meno, chiaramente, rispetto all’altra semifinale: stavolta i punti necessari a Rybakina per il break sono 16 con quattro chance, l’ultima delle quali va a segno e determina la fuga definitiva.