WTA Stoccarda 2026, Rybakina e Gauff ai quarti. Avanti anche Noskova e Andreeva

Si sono completati gli accoppiamenti nei quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda. Buon esordio di Elena Rybakina, testa di serie numero uno, che ha superato in due set la russa Diana Shnaider in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco. La kazaka affronterà nei quarti di finale la canadese Leylah Fernandez, che ha rimontato la turca Zeynep Sonmez, vincendo 6-7 6-1 7-6 dopo una battaglia pazzesca di oltre tre ore.

Non sbaglia alla prima anche l’americana Coco Gauff. L’americana, testa di serie numero due, ha superato la russa Liudmila Samsonova per 7-5 6-1 in un’ora e trentasei minuti di gioco. La statunitense se la vedrà ora con la ceca Karolina Muchova, che ha disputato un pessimo primo set, rimontando poi la belga Elise Mertens per 1-6 6-3 6-0.

Tutto molto facile per la ceca Linda Noskova, che ha demolito la russa Ekaterina Alexandrova con un duplice 6-1 in appena 58 minuti di gioco. Per Noskova la conferma di un’ottima stagione, mentre Alexandrova è abbastanza in crisi in questi primi mesi dell’anno. Nei quarti Noskova affronterà l’ucraina Elina Svitolina.

L’ultimo quarto di finale è quello che vede protagonista Iga Swiatek. La polacca si era già qualificata ieri e oggi ha conosciuto la sua prossima avversaria e sarà una sfida molto avvincente con la russa Mirra Andreeva. La sesta testa di serie ha superato in due set quest’oggi l’americana Alycia Parks per 7-6 6-3.

RISULTATI WTA STOCCARDA 2026 (16 APRILE)

Muchova (Cze) b. Mertens (Bel) 1-6 6-3 6-0

Noskova (Cze) b. Alexandrova (Rus) 6-1 6-1

Andreeva (Rus) b. Parks (Usa) 7-6 6-3

Rybakina (Kaz) b. Shnaider (Rus) 6-3 6-4

Gauff (Usa) b. Samsonova (Rus) 7-5 6-1

Fernandez (Can) b. Sonmez (Tur) 6-7 6-1 7-6