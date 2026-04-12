WTA Rouen 2026, Jessica Pieri si ferma al secondo turno del tabellone di qualificazione

Si ferma ad un passo dal traguardo, l’ingresso nel main draw, l’avventura di Jessica Pieri a Rouen, torneo francese sulla terra battuta. Nel secondo turno del tabellone di qualificazione la russa Alina Charaeva, numero 126 WTA, travolge l’azzurra 6-1 6-1 in un’ora e tredici minuti.

L’italiana perde il servizio di apertura ai vantaggi, ha però il merito di non demordere e, alla terza opportunità, recupera la battuta ed impatta sull’1-1. Alina Charaeva, al termine di un interminabile terzo gioco, trasforma la quarta opportunità per operare il break del 2-1 e prende il largo. La russa prende definitivamente il largo e trasforma il secondo set point per il perentorio 6-1.

L’azzurra prova ad invertire il trend negativo e trascina l’avversaria ai vantaggi prima di cedere il punto dell’1-0. La differenza di valori tra le due contendenti appare però netta: la russa firma il break del 2-0, continua a spingere e prende definitivamente il largo fino ad issarsi sul 5-1. Charaeva non si volta più indietro e chiude i conti al secondo match point per il definitivo 6-1.

Pieri chiude la sua prova con zero ace, commette due doppi falli e serve il 60% di prime palle. L’azzurra vince il 40% di punti sulla prima, contro il 68% della rivale, e solo il 35% sulla seconda, mentre la sua avversaria si ferma al 50%. Charaeva vince il computo totale dei punti con un perentorio 64 a 42.