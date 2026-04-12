Tennis
WTA Stoccarda 2026, percorso in salita per Jasmine Paolini in Germania
Messo alle spalle l’appuntamento di BJK Cup, Jasmine Paolini si ripropone nel massimo circuito internazionale con il torneo di Stoccarda. L’evento su terra rossa indoor che dà il via in maniera importante alla stagione sul mattone tritato per le ragazza, dal 13 al 19 aprile, non sarà di certo una passeggiata di salute per la toscana.
N.5 del seeding, l’azzurra farà il proprio esordio contro una tennista proveniente dalle qualificazioni, ma poi in caso di vittoria dovrà vedersela agli ottavi di finale con la vincente della sfida tra la filippina Alexandra Eala e la canadese Leylah Fernandez. In ogni caso, un incrocio non certo comodo.
Qualora Paolini centrasse l’approdo ai quarti, dovrebbe fare i conti con la n.1 del seeding, Elena Rybakina, dotata come pochissime di un tennis potente. La porta potrebbe essere già chiusa in questo caso. La prosecuzione del cammino poi prevede per Jasmine la polacca Iga Swiatek (n.3) o la russa Mirra Andreeva (n.6). La russa, finalista nel torneo di Linz, avrà un primo match contro la campionessa in carica, Jelena Ostapenko.
Nella parte bassa del main draw, ci sarà l’americana Coco Gauff (testa di serie n.2), come riferimento. Oltre alla statunitense andranno considerate la ceca Karolina Muchova (n.7), l’ucraina Elina Svitolina (n.4) e la russa Ekaterina Alexandrova (n.8).
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— 🧡 (@VenusGauff) April 11, 2026