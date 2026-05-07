Tennis, un giovedì molto azzurro a Roma. Esordio di Berrettini e Paolini, tocca anche a Sonego

Sarà un giovedì davvero molto azzurro agli Internazionali d’Italia 2026. C’è sicuramente grande attesa al Foro Italico per l’esordio soprattutto di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini, che apriranno il programma sul Campo Centrale. Il romano è nel torneo di casa e comincia il suo cammino contro l’australiano Alexey Popyrin. Una sfida importantissima per Berrettini, che deve cercare vittorie e soprattutto punti per risalire in classifica, visto che è sceso fino al numero 100. Il sorteggio non è stato fortunato, visto che in caso di vittoria ci sarà il ceco Jakub Mensik e in caso di ulteriore successo il possibile derby con Jannik Sinner, che potrebbe diventare il vero obiettivo di questi Internazionali per uno dei protagonisti delle ultime Davis vinte dall’Italia.

Jasmine Paolini si presenta al Foro Italico con addirittura il doppio titolo tra singolare e doppio da difendere. La toscana sta vivendo un momento molto difficile della sua stagione e sa benissimo che deve fare il meglio possibile in queste due settimane romane per evitare di perdere troppi punti e posizioni in classifica. Il cammino di Paolini comincerà la qualificata francese Leonia Jeanjean e soprattutto si spera sia un match che possa ridare sensazioni positive a Jasmine, che anche l’anno scorso era arrivata a Roma con tante insicurezze e poi ha scritto una pagina storica degli Internazionali.

Sempre sul Centrale, ma come primo match del campo serale toccherà a Lorenzo Sonego. Il piemontese sta cercando di ritrovarsi dopo qualche acciacco fisico e al suo fianco da un po’ di tempo c’è Vincenzo Santopadre. Sarà un esordio insidioso per il nativo di Torino, visto che dovrà vedersela con il peruviano Ignacio Buse, numero 62 della classifica mondiale, che ha anche battuto Berrettini a Marrakech e sfiorato la vittoria con Arthur Fils a Madrid.

La giornata di ieri è stata in parte condizionata dalla pioggia, che ha rallentato un po’ il programma e soprattutto non ha permesso il corretto svolgimento degli ultimi match in programma. Tra questi c’era quello di Noemi Basiletti, che riprenderà il suo incontro con l’australiana Ajla Tomljanovic dal 5-3 in suo favore nel primo set e sognando la terza grande impresa dopo quelle nelle qualificazioni. Anche il match di Federico Cinà è stato spostato ad oggi, con il romano atteso dal durissimo scontro con il belga Alexander Blockx, uno dei giocatori più sorprendenti di questa fase di stagione sul rosso.

Fari puntati anche sul derby tra Luca Nardi ed Andrea Pellegrino. Sempre nel tabellone maschile toccherà anche a Mattia Bellucci contro l’argentino Roman Andres Burruchaga, a Francesco Maestrelli contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut e a Gianluca Cadenasso, all’esordio ufficiale nel tabellone principale di un Masters 1000 e che affronterà l’argentino Thiago Augustin Tirante.

Uscendo dai colori azzurri, questa giornata vede anche l’esordio di tante protagoniste del torneo femminile. Su tutte la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che se la vedrà con la ceca Barbora Krejcikova. Attenzione anche alla russa Mirra Andreeva contro la croata Antonia Ruzic e soprattutto alla finalista dell’anno scorso, l’americana Coco Gauff, che comincia il suo cammino contro la ceca Tereza Valentova.