Elisabetta Cocciaretto cede in due set al debutto al Roland Garros: Alina Korneeva vince in due set

Si ferma all’esordio il cammino di Elisabetto Cocciaretto nel tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurra cede alla qualificata russa Alina Korneeva, che si impone con un duplice 6-3 maturato in un’ora e 24 minuti di gioco. Per lei al secondo turno una tra la numero 22, la russa Anna Kalinskaya, e la transalpina Loïs Boisson.

Nel primo set l’azzurra cede la battuta a trenta in avvio e la russa scappa sul 2-0 e difende lo strappo senza concedere occasioni di rientro nei successivi turni al servizio. Nel settimo gioco Cocciaretto annulla una palla break sul 30-40, ma poi ai vantaggio cede ancora la battuta. Korneeva va a servire per il set, ma l’italiana reagisce ed a 15 recupera uno dei due break di ritardo. Nel nono game l’azzurra, però, cede a sua volta la battuta a 15 e la russa incamera la frazione sul 6-3 dopo 41 minuti.

Nella seconda partita la russa serve ancora per prima e l’equilibrio si spezza nel quarto game, quando Cocciaretto cede la battuta a trenta e Korneeva scappa sul 3-1. L’azzurra nel settimo game ha l’occasione di rientrare nel match, ma non sfrutta due palle break, non consecutive, con la russa che si salva ai vantaggi e scappa sul 5-2 non pesante. Korneeva poco dopo va a servire per il match, tiene la battuta a quindici ed al primo match point conquista il passaggio del turno sul 6-3 in 43 minuti.

Le statistiche premiano la russa, che vince 69 punti contro i 53 dell’azzurra, mettendo a segno più vincenti, 17-14, e concedendo meno gratuiti, 22-28. Korneeva si mostra più cinica nei momenti importanti, convertendo 4 delle 5 palle break avute a disposizione e cancellandone 2 delle 3 concesse all’italiana. La russa fa meglio di Cocciaretto in termini di resa sia con la prima di servizio, 76%-66%, sia con la seconda, 47%-28%.