WTA Stoccarda 2026, esordio vincente di Muchova. Avanti Alexandrova, eliminata Badosa

Seconda giornata del WTA 500 di Stoccarda. Sulla terra rossa tedesca si sono svolti alcuni match di primo turno e tra questi c’era quello della ceca Karolina Muchova, testa di serie numero sette, che ha battuto la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-2 6-4 ed ora se la vedrà con la belga Elise Mertens, che ha invece sconfitto la tedesca Ella Seidel sempre in due set per 6-3 6-4.

La testa di serie numero uno del torneo è la kazaka Elena Rybakina, che ha usufruito di un bye al primo turno e che ha conosciuto oggi la sua prossima avversaria, che sarà la russa Diana Shnaider. La numero diciannove del ranking ha superato abbastanza agevolmente nell’ultimo match di giornata la tedesca Tatiana Korpatsch per 6-3 6-1 in un’ora e mezza di gioco.

Buona la prima anche per un’altra russa, Ekaterina Alexandrova, numero otto del seeding, che ha sconfitto la ceca Gabriela Knutson con un duplice 6-2. Davvero molto bella la vittoria della tedesca Eva Lys, che ha rimontato la spagnola Paula Badosa, imponendosi per 2-6 7-5 6-4.

Passa il turno anche la canadese Leylah Fernandez, che ha sconfitto per 6-1 6-4 la filippina Alexandra Eala ed ora attende il match che vede protagonista Jasmine Paolini, quinta testa di serie, che dovrà vedersela con la turca Zaynep Sonmez.

RISULTATI WTA STOCCARDA 2026 (14 APRILE)

Muchova (Cze) b. Sasnovich (Blr) 6-2 6-4

Mertens (Bel) b. Seidel (Ger) 6-3 6-4

Alexandrova (Rus) b. Knutson (Cze) 6-2 6-2

Fernandez (Can) b. Eala (Phi) 6-1 6-4

Lys (Ger) b. Badosa (Esp) 2-6 7-5 6-4

Shnaider (Rus) b. Korpatsch (Ger) 6-3 6-1