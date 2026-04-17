Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli torna in campo sabato 18 aprile per sfidare Alexander Zverev nella prima semifinale dell’ATP 500 di Monaco 2026. Il tennista romano va a caccia di un’impresa molto complicata sulla terra rossa bavarese contro il padrone di casa tedesco, numero 3 del ranking mondiale e accreditato della prima testa di serie nel torneo teutonico.

Il 23enne azzurro ha avuto il merito di sfruttare un tabellone tutto sommato abbastanza favorevole per collezionare tre vittorie consecutive e raggiungere il penultimo atto della manifestazione, ma adesso servirà una prestazione superlativa per battere per la prima volta in carriera (dopo aver perso gli unici due scontri diretti ufficiali andati in scena nel 2025) un plurifinalista Slam del calibro di Zverev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Zverev, valevole come prima semifinale dell’ATP 500 di Monaco. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-ZVEREV ATP MONACO 2026

Sabato 18 aprile

Center Court – Inizio alle ore 11.00

Luz/Matos vs Arribage/Olivetti

A seguire, non prima delle 13.30

Flavio Cobolli vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA COBOLLI-ZVEREV ATP MONACO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.