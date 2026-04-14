WTA Rouen 2026, Cocciaretto doma Charaeva e approda agli ottavi di finale

Supera, pur se con qualche fatica supplementare rispetto al previsto, la prova del debutto Elisabetta Cocciaretto. Nel primo turno del torneo WTA di Rouen la testa di serie numero sette del tabellone doma la russa Alina Charaeva 6-3 4-6 6-2 in due ore e tredici minuti e approda agli ottavi di finale. Nel prossimo turno l’azzurra affronterà la qualificata ucraina Veronika Podrez.

La russa difende il servizio di apertura ai vantaggi. La giocatrice marchigiana sigla l’immediato 1-1 con la combo servizio-diritto. La svolta arriva sul 2-2 quando l’italiana, alla terza possibilità, sfrutta il rovescio fuori misura della rivale per il break del 3-2 e legittima il vantaggio con la prima vincente del 4-2. Cocciaretto firma il 5-3 sul nuovo errore da fondo della rivale e sul diritto in rete della russa timbra il 6-3 della partita inaugurale.

La russa incrementa la pressione, sfrutta gli errori della rivale e firma il break in apertura. La testa di serie numero sette non si scompone, comanda il gioco da fondo, firma l’1-1 con il colpo in rete dell’avversaria e completa la rimonta, il parziale è di otto punti a uno, con il diritto del 2-1. L’italiana alza il livello del suo tennis, forza l’errore della rivale per il break del 3-1, ma commette doppio fallo e restituisce il vantaggio acquisito alla rivale, brava poi ad impattare sul 3-3. Cocciaretto vince la prova di forza da fondo per il 4-3, ma la russa confeziona un parziale di otto punti a tre e strappa il servizio all’azzurra per il 5-4. Charaeva non trema e alla seconda opportunità impatta il confronto sul 6-4.

La tennista italiana firma l’1-0 con il rovescio lungolinea, si porta 0-40 con la dirompente risposta di rovescio e opera il break del 2-0 forzando l’errore della rivale. La settima testa di serie sigla il 3-0 con il vincente da fondo e, dopo il 3-1 ottenuto dalla rivale, allunga, alla sesta opportunità sul 4-1 con il diritto incrociato e con la risposta vincente scappa sul 5-1. La marchigiana si procura match point con la comoda volée di diritto, non lo sfrutta e, sull’errore di diritto, consegna il 5-2 alla rivale. Cocciaretto continua a spingere, si procura altri tre match point e, alla quarta possibilità complessiva, sfrutta il rovescio lungo dell’avversaria per il definitivo 6-2.

Cocciaretto chiude la sua prestazione con due ace, tre doppi falli e serve il 67% di prime. La marchigiana vince il 63% di punti sulla prima e il 50% sulla seconda. L’azzurra trasforma sette palle break sulle dodici a disposizione e vince il computo totale dei punti per 91 a 76.