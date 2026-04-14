Lorenzo Musetti, finalmente il ritorno alla vittoria: a Barcellona esordio ok su Landaluce

Finalmente, ed è il caso di dirlo dopo i momenti diversamente difficili di Indian Wells e Montecarlo, Lorenzo Musetti ritrova il sapore della vittoria. Al primo turno dell’ATP 500 di Barcellona il classe 2002 di Carrara batte lo spagnolo Martin Landaluce, 2006 che aveva raggiunto i quarti a Miami partendo dalle qualificazioni, per 7-5 6-2. Dopo l’ora e 27 minuti odierna il prossimo obiettivo è il francese Corentin Moutet.

Inizio non propriamente dei migliori per Musetti, che, anche se in grado di andare ai vantaggi nel primo game sul servizio di Landaluce, nel secondo si rende protagonista di due doppi falli e poi viene inchiodato dal dritto dello spagnolo, che va sul 2-0 e poi 3-0. Ci vuole un po’ perché Lorenzo riesca a suonare la carica, cosa che fa sul 4-2, quando con un po’ di mestiere e un aiuto dall’iberico (rovescio lungolinea in corridoio) ottiene il controbreak. Di qui in avanti aumenta la fiducia da parte del toscano, che approfitta di un altro passaggio a vuoto di Landaluce per avere una palla break sul 5-5 e trasformarla con uno dei migliori scambi del match chiuso di rovescio. Pochi minuti dopo è 7-5.

Il secondo parziale risente della ritrovata verve positiva da parte del numero 2 azzurro, e naturalmente dell’andamento del primo. Dopo un paio di game interlocutori, arriva il break a 30 del carrarino che approfitta di un dritto sbagliato da Landaluce su gran pallonetto difensivo. Di qui in avanti, nei fatti, le cose sono decisamente più semplici per il classe 2002, che di fatto riesce a decidere la situazione nel sesto gioco, il più complicato del set. Questo anche perché il toscano un piccolo blocco di errori ce l’ha, ma sono le prime ad aiutarlo e a portarlo sul 4-2. Di lì Landaluce commette due doppi falli, va sotto 15-40 e si ritrova a subire la risposta vincente di dritto di Musetti che, poco più tardi, conclude l’opera.

Partita piuttosto regolare di Musetti in fatto di vincenti-errori gratuiti (14-18), mentre Landaluce affonda soprattutto nel secondo set (13-30). Importante aver visto da parte del toscano un 83% di punti vinti con la prima, che s’impone nel voler essere uno dei punti di forza rinnovati ora che il sorriso è tornato.