Alcaraz sincero: “Sinner non mi mancherà a Barcellona. Lotta interessante per il ranking, ma…”

Carlos Alcaraz tornerà subito in campo dopo aver perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Jannik Sinner e aver così subito il sorpasso in testa al ranking ATP, vedendosi strappare lo status di numero 1 del mondo proprio dal fuoriclasse altoatesino. Il campione in carica di Roland Garros e US Open sarà impegnato nel torneo ATP 500 di Barcellona che va in scena questa settimana sulla terra rossa catalana, con un chiaro obiettivo: alzare al cielo il trofeo e tornare prontamente numero 1 del mondo, il successo in questo evento è l’unico modo per riprendersi immediatamente lo scettro.

L’attuale numero 2 del mondo ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa della vigilia, parlando anche dell’azzurro: “È una lotta interessante la nostra per il ranking, ma penso che entrambi abbiamo ben chiaro in mente che la cosa importante è crescere costantemente. Sinner è uno dei giocatori che mi rende una persona migliore. Mi fa capire i miei punti deboli e su cosa devo concentrarmi davvero in ogni allenamento e in ogni partita. È fantastico averlo come modello e vederlo raggiungere tutti i traguardi che sta raggiungendo. Ma a dire la verità… non mi mancherà questa settimana”.

Il fuoriclasse spagnolo, che esordirà nel pomeriggio odierno contro il finlandese Otto Virtanen, ha poi proseguito: “Beh, la verità è che io e Jannik abbiamo un ottimo rapporto. Ovviamente non è personale , non usciamo a cena insieme, non pranziamo insieme, ma credo che il nostro rapporto al di fuori del campo da gioco sia molto positivo. Penso che lui abbia intorno un team e delle persone che sono fantastici. Lui stesso lo è. Oltre a ciò che possiamo fare o a ciò per cui stiamo lottando in campo, penso che il nostro modo di essere al di fuori non cambierà. E penso che ciò si rispecchi nel rispetto reciproco che abbiamo”.

Un passaggio sullo sfogo avuto al Masters 1000 di Miami: “Una delle cose più difficili è controllare le proprie emozioni in campo. A volte reagisci a tutto e dici cose che a volte non pensi davvero. Solo dopo ti rendi conto dell’importanza delle parole, dell’importanza di ciò che dici in campo, anche se a volte non rifletti su ciò che hai detto. Molte volte durante certe partite arrivi un po’ sovraccarico mentalmente per ciò che accade fuori dal campo o per ciò che circonda il torneo. Ci sono momenti in cui arrivi mentalmente un po’ stanco e quando incontri avversari difficili, partite in cui devi resistere mentalmente, arriva un momento in cui diventa difficile. Così dopo ciò, abbiamo cercato di cambiare rotta, riposare e tornare migliori.