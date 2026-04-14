ATP Monaco 2026, Flavio Cobolli regola Diego Dedura ed approda agli ottavi

Nel primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera si registra la vittoria del numero 4 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli, che sulla terra battuta bavarese regola il padrone di casa tedesco Diego Dedura, proveniente dalle qualificazioni, sconfitto con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e 27 minuti di gioco. Agli ottavi per l’azzurro il vincente del match tra il belga Zizou Bergs ed il lucky loser teutonico Marko Topo.

Nel primo set l’azzurro parte meglio e dallo 0-1 scappa subito sul 3-1, operando il break a quindici sull’1-1 e vincendo otto dei nove punti giocati tra terzo e quarto game. Il tennista italiano, pur non impensierendo più l’avversario in risposta, pensa soprattutto a tenere senza patemi la battuta, non concede occasioni di controbreak al tedesco e nel decimo gioco, al secondo set point, incamera la frazione sul 6-4 in 39 minuti.

Nella seconda partita l’azzurro non sfrutta ben quattro palle break nel game d’apertura, con Dedura che si salva ai vantaggi. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi nel settimo game, alla terza occasione, Cobolli strappa la battuta all’avversario, allungando sul 4-3. L’azzurro conferma il break a zero, e poi nel decimo game va a servire per il match, ma subisce il controbreak a trenta. Cobolli non demorde e nell’undicesimo gioco strappa nuovamente il servizio ai vantaggi a Dedura, e questa volta non si volta più indietro, tenendo la battuta a trenta per il 7-5 in 48 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio dell’azzurro, che vince 73 punti contro i 65 dell’avversario, mettendo a segno quasi il doppio dei vincenti, 24-13, e concedendo una manciata di gratuiti in più, 37-32. Cobolli sfrutta 3 delle 9 palle break avute a disposizione e ne concede una sola a Dedura, che la converte. L’italiano fa meglio del tedesco in termini di resa sia con la prima di servizio, 77%-68%, sia con la seconda, 56%-44%.