Lorenzo Sonego, sorriso al ritorno: batte Martinez e avanza a Barcellona

Lorenzo Sonego, al ritorno in campo per la prima volta dagli Australian Open, vince un match che poteva essere davvero complicatissimo (ed è stato in effetti tale) contro lo spagnolo Pedro Martinez. Secondo turno per il torinese all’ATP 500 di Barcellona: con questo 6-2 2-6 6-4 in due ore e 36 minuti si regala uno tra l’argentino Mariano Navone e il russo Andrey Rublev.

Si comincia subito con i due che vanno a scambiarsi i break, a 15 e con Sonego che fa e disfa con la volée prima e un dritto ballerino poi. Match da terra se ce n’è uno, questo, con i due che iniziano a lottare su tantissimi punti, e il rovescio di Martinez che non è esattamente quel che si dice un colpo decisivo. Anzi, è proprio lì che il torinese va a spingere per ottenere di nuovo il break di vantaggio in prima istanza e poi un altro nel settimo gioco: arriva il turno di battuta a zero per il 6-2.

Nel secondo parziale si riparte con un game praticamente infinito, da 18 punti e due palle break, con la seconda che è letteralmente sprecata da Sonego che di fatto non chiude il punto e poi perde il game. Il piemontese, nel gioco successivo, deve risalire dal 15-40, lo deve rifare sull’1-2 per Martinez, ma quando la situazione è di 30-40 sul 2-3 stavolta non tiene la risposta dello spagnolo, che se ne va. Sul 2-5 copione non insolito: 15-40 e recupero, ma stavolta senza game perché Martinez approfitta del dritto fuori dell’azzurro ed è speculare 6-2.

Sonego prova a scappare via già da subito nel terzo parziale, ottenendo un break importante con aggressività e un pizzico di aiuto dal pallonetto di Martinez che esce. Dopo alcuni game tutto sommato interlocutori, sul 3-2 15-30 c’è un momento che fa tremare, perché Sonego chiama il medical timeout a causa di un problema al piede destro. Risolto quello perde i successivi due punti e l’iberico va poi avanti 4-3. Di ulteriori concessioni non ce ne sono: d’alta classe il rovescio in back che vale il break del 5-4, di sicurezza l’ace che spedisce Sonego al secondo turno.

Per il torinese, oltre ai 5 ace, 63% di prime in campo dal quale ricava il 69% di punti vinti (66% e 57% per Landaluce). Nettamente più aggressivo il torinese, come si evince dal numero di vincenti-errori gratuiti (34-42 da una parte, 12-27 dall’altra): un viatico comunque positivo per atteggiamento in vista di un tabellone che all’orizzonte ha Alcaraz.