Vacherot: “Se mi avessero detto un anno fa che avrei battuto un top5, non ci avrei creduto”

Valentin Vacherot continua la sua inarrestabile ascesa e coglie uno dei successi più prestigiosi della sua carriera. Nei sedicesimi del torneo ATP di Montecarlo il tennista monegasco supera Lorenzo Musetti, finalista dello scorso anno 7-6(6) 7-5 ed accede agli ottavi di finale.

Nella conferenza stampa post partita il numero 23 ATP si è soffermato su una serie di temi, tra cui le emozioni per l’importante vittoria, l’analisi della sua prestazione, la numerosa presenza di tifosi italiani sulle tribune e su quello che può rappresentare un nuovo inizio dopo la vittoria di Shanghai 2025.

Le emozioni per la vittoria contro Musetti: “Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che avrei battuto un top 5 sulla terra battuta sul mio campo di casa, in una sessione serale del secondo turno di questo torneo, non ci avrei creduto. E invece eccomi qui, è incredibile. Al primo turno mi ci sono voluti un set e due game prima di trovare il mio gioco sulla terra battuta e iniziare a sentirmi a mio agio. Oggi ho giocato contro un destrorso. Lorenzo colpiva la palla più forte e con più ritmo. Quindi sono molto contento della mia condizione fisica e della qualità dei miei colpi. Sono riuscito a procurarmi diversi set point nel primo set. Nel secondo set ho giocato sempre meglio“.

L’analisi tattica della partita: “È esattamente quello che mi aspettavo. Lorenzo cercava di giocare come fa sulla terra battuta, servendo largo e cercando di dominare lo scambio, costringendomi a correre, ma ci riusciva solo quando i miei colpi non erano all’altezza. Nei momenti chiave ho giocato meglio e lui no. Questo significa che ho piazzato colpi profondi nei momenti cruciali e sono riuscito a vincere i punti decisivi. Ho servito quasi bene come sui campi in cemento in questa stagione sulla terra battuta, e spero che continui così“.

La numerosa presenza di tifosi italiani allo stadio: “Sapevo che lo stadio sarebbe stato pieno per tre quarti di italiani, e lo hanno riempito completamente. Hanno creato un’atmosfera incredibile e c’erano giocatori di altissimo livello, tra i primi 20 o 30 del ranking, sapevo che ci sarebbero stati più italiani. Ma ho fatto sentire anche la mia presenza. Così, quando la tensione è salita, sono riuscito ad approfittarne, soprattutto durante il tie-break. Ne ho tratto il massimo, e ha dato i suoi frutti. Adoro questo tipo di atmosfera“.

L’impegnativo match di ottavi di finale contro Hurkacz: “Sarà una partita completamente diversa. Lui ha molta esperienza. Era tra i primi dieci, poi si è infortunato, ma ora sta giocando di nuovo bene. Penso che la partita sarà molto difficile, e lui serve molto bene. Spero di poter servire bene come ho fatto contro Musetti“.

Le aspettative per il torneo: “Beh, l’inizio di stagione è stato costante, ma avevo bisogno di una grande vittoria come quella di oggi. Vorrei andare avanti. Sono agli ottavi di finale, ma mi piacerebbe raggiungere, ad esempio, le semifinali. Se riuscissi a farlo qui in casa, sarei molto contento“.