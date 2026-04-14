Ivan Ljubicic sicuro: “Jannik Sinner è più forte di Carlos Alcaraz in questo momento”

Jannik Sinner si gode la sua settimana da n.1 del mondo, dopo aver conquistato il successo a Montecarlo e festeggiato così il ritorno in vetta al ranking ATP. 67ª settimana per lui davanti a tutti, scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto nell’atto conclusivo del Principato.

Un sigillo ricco di significati: primo titolo di un torneo di rilievo sulla terra rossa; secondo di sempre a realizzare la sequenza Indian Wells-Miami-Montecarlo; replicate le gesta di Novak Djokovic e di Rafa Nadal per aver conquistato quattro tornei “1000” in serie. Statistiche che fanno pensare che, in questo momento, Jannik sia il più forte.

Ospite a Sky Sport 24, Ivan Ljubicic ha analizzato i rapporti di forza: “Sinner è quello che sta meglio in campo. Anche se a Montecarlo Alcaraz continuava a vincere le partite, nel confronto un po’ tutto il mondo del tennis si aspettava una vittoria di Jannik, forse Carlos stesso. Quando lo spagnolo si è trovato avanti nello score nel primo e nel secondo set, non ha concretizzato e ha visto davanti un muro che lui lo vedeva più grande di quello che era. Se lo vedeva in campo e non è abituato. Lui si sente sempre superiore, ma contro Sinner per le sue vittorie si sente in questo momento inferiore“, ha osservato Ljubicic.

“Abbiamo visto anche questa reazione nel tie-break del primo set, simile a quella che c’era stata nella finale a Wimbledon. Raramente si accade, ma quando si verifica è evidente. Un po’ mi sorprende perché io penso che quando Carlitos gioca bene forse è un po’ più forte di Sinner, ma in questo momento non ci sono dubbi: Jannik è migliore e il più forte del mondo“, ha aggiunto.

In conclusione, l’ex tennista croato ha parlato di uno degli aspetti peculiari nel modo di essere di Sinner: “La cosa più impressionante è che continua a migliorare sempre e questa è una bruttissima notizia per tutti gli avversari. Stanno già dietro e lui continua a evolversi. Il dominio di Sinner e Alcaraz ricorda quello del 2005-2006, quando Federer e Nadal vinsero praticamente tutto: io ero numero 3 al mondo, esprimevo il mio miglior tennis, ma mi sentivo comunque lontanissimo da loro, proprio come sta accadendo oggi con Zverev“.