Daniil Medvedev, multa pesante per la scenata contro Berrettini: quanto è costata la racchetta frantumata…

Daniil Medvedev si era reso protagonista di una scenata di cattivo gusto durante i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: sotto per 0-6 e 0-2 contro Matteo Berrettini, il tennista russo aveva scagliato a terra la propria racchetta. Dopo aver incassato dei sonori fischi, il numero 10 del mondo ha ripreso in mano l’attrezzo e lo ha sbattuto sul mattone tritato del Principato per più volte, tra gli olè degli spettatori.

La partita è poi stata vinta dal tennista romano per 6-0, 6-0, sconfitto poi in due set dal brasiliano Joao Fonseca. Daniil Medvedev è stato multato per quel gesto: secondo quanto riporta l’Associated Press, il 30enne dovrà pagare una sanzione pecuniaria pari a 6.000 euro. Non si tratta di una prima volta per il già campione degli US Open, che nel recente passato ha già dovuto staccare assegni da 76.000 e 42.500 dollari per episodi molto simili di cui si è reso protagonista tra gli Australian Open e gli US Open.

Il momento non è dei migliori, visto che prima dello stop prematuro a Montecarlo si era fermato ai sedicesimi di finale al Masters 1000 di Miami (contro l’argentino Francisco Cerundolo). Lo scorso 15 marzo venne sconfitto da Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Indian Wells al termine di due frazioni decise al tie-break, in stagione ha vinto il torneo ATP 500 di Dubai e ha perso contro lo statunitense Learner Tien al quarto turno degli Australian Open.