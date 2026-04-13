Sinner vince anche in tv: i dati di visitatori share su Sky e TV8

Jannik Sinner continua a scrivere nuove pagine indelebili nella storia del tennis e dello sport italiano, regalando grandi emozioni e intrattenendo milioni di spettatori. L’ultima impresa dell’azzurro si è materializzata nella giornata di ieri, vincendo il prestigioso torneo di Montecarlo e riprendendosi dopo alcuni mesi la leadership del ranking mondiale.

Il 24enne altoatesino si è tolto la soddisfazione di conquistare il primo titolo pesante della carriera sulla terra battuta (in precedenza l’unico trofeo sul rosso era arrivato quattro anni fa nel 250 di Umago), eguagliando inoltre il record di Novak Djokovic e Rafael Nadal con una sequenza ancora aperta di quattro trionfi consecutivi nei Masters 1000 dopo Parigi 2025, il Sunshine Double e appunto Montecarlo.

La finale tra Sinner e Alcaraz ha incollato agli schermi (tra tv e streaming) oltre 3 milioni di italiani, con 1.874.000 spettatori di media su TV8 e altri 1.180.000 su Sky Sport. Nel complesso, considerando anche la piattaforma streaming Sky Go, sono circa 3.200.000 gli utenti che hanno seguito l’ennesimo atto della rivalità tra l’altoatesino ed il murciano.

Notevole anche il dato relativo allo share, infatti l’evento monegasco ha ottenuto il 12,7% su TV8 (aggiungendo Sky si andrebbe ben oltre il 20%) comprendendo anche pre e post-partita, in attesa di scoprire magari nelle prossime ore i picchi toccati dalle varie emittenti nel corso della sfida tra i migliori due giocatori al mondo.