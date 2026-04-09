Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, inseriti in tabellone, grazie ad una wild card, affrontano la coppia formata dal finlandese Harry Heliovaara e dal britannico Henry Patten, titolari della testa di serie numero tre.

Nel match di primo turno i due azzurri si sono imposti al match tie-break sulla coppia formata dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie uscendo prepotentemente alla distanza dopo un inizio di match troppo contratto. Il giocatore romano accompagna Vavassori in questo torneo a causa dell’assenza di Bolelli, colpito nei giorni scorsi dalla perdita del padre.

Sarà una giornata di straordinari per Matteo Berrettini che affronterà in singolare, primo match sul campo dei Principi a partire dalle 11:00, la stellina brasiliana Joao Fonseca e poi, tornerà nuovamente in campo, nel terzo match sul Campo EA de Massy, al fianco del giocatore piemontese. In caso di successo il tandem azzurro affronterebbe nei quarti di finale la coppia formata dal monegasco Hugo Nys e dal francese Edouard Roger-Vasselin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport Mix (canale 211). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto

CALENDARIO BERRETTINI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN

Giovedì 9 aprile

Campo EA de Massy-dalle 11:00

Krawietz/Puetz (GER, 6)- Goranson/King (SWE/USA)

Erler/Miedler (AUT)-Cash/Glasspool (GBR, 2)

Berrettini/Vavassori (ITA, WC)–Heliovaara/Patten(FIN/GBR, 3)

PROGRAMMA BERRETTINI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta streaming: OA Sport.