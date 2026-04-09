Sinner-Machac oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 9 aprile, Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sul campo Ranieri III, il n.2 del mondo è chiamato a dare conferme dopo il brillante esordio di due giorni fa contro il francese Ugo Humbert. Un match sulla carta alla portata per Sinner, ma che può nascondere delle insidie.

Machac, infatti, è un giocatore assai imprevedibile. Dotato di un tennis completo, il ceco specie dal lato dal rovescio è particolarmente dotato, ha una buona mano e, dovesse sentire la palla in maniera particolare, potrebbe sorprendere il pusterese. Ne è stata una dimostrazione la sfida di secondo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo, sconfitto piuttosto nettamente.

Sinner ha dalla sua il vantaggio di conoscere piuttosto bene il suo avversario, avendo già affrontato in passato ed essendo sempre uscito vittorioso. L’obiettivo del n.2 ATP sarà anzitutto quello di esprimere sul rosso monegasco grande solidità in modo da conservare con continuità i propri turni al servizio e poi far valere le sue qualità in risposta.

La partita tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo, andrà in scena quest’oggi sul campo Ranieri III. Il match sarà il secondo sul campo centrale e sarà preceduto dal confronto tra il belga Zizou Bergs e il tedesco Alexander Zverev, il cui inizio è fissato alle 11:00. La copertura televisiva è affidata ai canali di Sky Sport e la definizione dei canali specifici sarà data in mattinata; in streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-MACHAC, ATP MONTECARLO

Giovedì 9 aprile

Court Rainier III – ore 11:00

Zizou Bergs BEL vs Alexander Zverev GER

Tomas Machac CZE vs Jannik Sinner ITA

Carlos Alcaraz ESP vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Valentin Vacherot MCO vs Hubert Hurkacz POL

PROGRAMMA SINNER-MACHAC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati. Il canale dettagliato verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.