Masters 1000 Monte Carlo: Sinner avanti 3-0 nei precedenti con Machac. Berrettini ha già vinto contro Fonseca

Sono due gli italiani che si preparano per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo, il primo grande appuntamento su terra rossa della stagione. Nel Principato vedremo in azione Matteo Berrettini contro Joao Fonseca, mentre Jannik Sinner affronterà Tomas Machac. Il romano ha l’impegno più complicato contro il giovane talento brasiliano, mentre il numero 2 del mondo vuole proseguire nel suo cammino verso il suo primo titolo in Costa Azzurra e, perché no, anche il numero 1 del mondo.

Quali sono i precedenti dei nostri due portacolori contro i rispettivi rivali? Iniziamo da Jannik Sinner e Tomas Machac. Il primo scontro diretto tra i due arriva nel Masters 1000 di Miami edizione 2024. L’altoatesino liquida il ceco nei quarti di finale con un setto 6-4 6-2. Sempre nel 2024 arriva il secondo match tra Sinner e Machac ed è ancora in un Masters 1000, questa volta quello di Shanghai. Ancora l’altoatesino ha la meglio con il punteggio di 6-4 7-5. L’ultima partita è datata pochi mesi or sono. Nel primo turno dell’ATP 500 di Doha, infatti, il nostro portacolori si è sbarazzato del rivale con il punteggio di 6-1 6-4.

Nel complesso quindi Jannik Sinner comanda per 3-0 contro Tomas Machac. Il computo set parla di 6 a 0 per l’altoatesino che, quindi, non ha ancora perso un parziale contro il ceco.

Passiamo allo scontro che metterà di fronte Matteo Berrettini a Joao Fonseca. Tra i due c’è già un precedente, con il successo del tennista romano nella Coppa Davis 2024. Sul cemento indoor nel round robin della competizione per nazioni il nostro alfiere ha superato il giovane brasiliano per 6-1 7-6(5).

Vista la giovane carriera del sudamericano si tratta del primo vero e proprio match a livello ATP con l’italiano che, ad ogni modo, ha un successo nell’unico precedente con 2 set vinti a zero.