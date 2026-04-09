ATP Montecarlo 2026, Sinner e Berrettini puntano i quarti di finale. Il romano bissa in doppio con Vavassori

Sarà un giovedì da leccarsi i baffi quello che attende gli appassionati di tennis. Il torneo ATP di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione il primo sulla terra, torna in campo per gli ottavi di finale del torneo di singolare e di quello di doppio. L’Italia punta i quarti di finale con i suoi due alfieri.

Jannik Sinner, dopo aver asfaltato all’esordio il francese Hugo Humbert, torna in campo per affrontare il ceco Tomas Machac, autore ieri dell’eliminazione dell’argentino Francisco Cerundolo. Il bilancio dei precedenti sorride all’azzurro, avanti 3-0 e vincitore dell’ultima sfida giocata nel recente torneo di Doha.

Sarà una giornata di straordinari quella che attende Matteo Berrettini. Il giocatore italiano, che non ha ancora perso un solo game nelle prime due partite, inaugura il programma sul Campo dei Principi contro la stellina brasiliana Joao Fonseca nel tentativo di provare a rimpinguare la sua classifica in vista dei prossimi importanti appuntamenti e, dopo la fisiologica pausa, accompagna Andrea Vavassori nell’incontro con il finlandese Harry Heliovaara e il britannico Henry Patten.

Nelle altre sfide di giornata il tedesco Alexander Zverev, riemerso ad un passo dall’abisso contro il cileno Garin, si misura contro il talento del belga Zizou Bergs. Il numero 1 Carlos Alcaraz affronta il secondo argentino in altrettante uscite, la sensazione però è che Etcheverry abbia le qualità per creargli qualche grattacapo in più rispetto a Baez.

L’idolo di casa Valentin Vacherot, dopo aver eliminato Lorenzo Musetti, incrocia sulla propria strada il redivivo polacco Hubert Hurkacz in una sfida tra due grandi interpreti della battuta. Il kazako Alexander Bublik, ottavo favorito del tabellone, deve superare l’ostico esame Jiri Lehecka per guadagnarsi il probabile quarto di finale con il numero uno del mondo.