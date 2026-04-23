Tyra Grant sicura di partecipare al WTA di Roma: seconda esperienza nella Capitale

Tyra Caterina Grant ha conquistato ieri, nel primo turno del WTA 1000 di Madrid, la prima vittoria sul circuito maggiore (non vengono conteggiate le qualificazioni): l’azzurra prenderà parte anche agli Internazionali d’Italia, che scatteranno subito dopo il torneo spagnolo.

L’azzurra giocherà a Roma direttamente nel tabellone principale, e lo farà per il secondo anno consecutivo, avendo ricevuto anche nel 2026, come nel 2025 una wild card per il main draw che le permetterà di evitare le qualificazioni, affrontate invece con successo a Madrid.

La tennista classe 2008 lo scorso anno cambiò nazionalità proprio alla vigilia del WTA 1000 di Roma, giocando al Foro Italico il primo torneo con i colori dell’Italia (anche se aveva affrontato già le prequalificazioni in doppio con il tricolore), lasciando la nazionalità statunitense, con cui aveva giocato nella categoria junior.