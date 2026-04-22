LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurra

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, la 18enne tricolore vivrà la sua prima volta nel main draw dell’evento spagnolo, dopo aver avuto accesso alle qualificazioni attraverso una wild card. Grant, da questo punto di vista, ha saputo farsi valere.

Un buon periodo per l’italo-americana, recentemente vittoriosa nel torneo ITF W35 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Una giocatrice molto dotata in termini di colpi da fondo, ma da formare dal punto di vista fisico. Gli spostamenti di Tyra hanno rappresentato il problema principale, ma lavorando con grande dedizione dei miglioramenti si vedono.

La sfida contro Jacquemot, avversaria più esperta dell’azzurra nel massimo circuito internazionale, può rappresentare un ulteriore banco di prova. Grant avrà il vantaggio di giocare senza avere nulla da perdere, mettendo in mostra tutte le sue qualità e magari costringendo la rivale a difendersi nello scambio.

Inoltre, Tyra potrebbe contare anche sull’effetto a sorpresa. E’ probabile che la francese non conosca così bene le caratteristiche della sua prossima avversaria. Se Grant dovesse stupirla con le sue accelerazioni nei colpi al rimbalzo, allora la partita potrebbe pendere dalla parte dell’italiana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno del WTA1000 di Madrid: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la quarta e ultima sul campo-8. Lo schedule avrà inizio dalle 13:30 e sarà la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l’americana Alycia Parks ad aprire le danze. Bisognerà quindi attendere per vedere la classe 2008 tricolore in azione. Buon divertimento!