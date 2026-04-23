LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una svolta

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. L’azzurra torna in campo e va alla caccia di buone sensazione per provare a dare una svolta alla propria stagione.

Momento tutt’altro che semplice per Paolini, che non ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione. Un avvio di 2026 complicato non tanto per la mancanza di risultati ma per quanto visto in campo, con la numero 1 d’Italia lontana dal proprio miglior tennis e senza grande fiducia nei propri colpi. L’ultima uscita è stata emblematica del momento che l’azzurra sta vivendo: Paolini è reduce dal WTA di Stoccarda, dov’è stata sconfitta all’esordio con un doppio 6-2 da Zeynep Sonmez in una partita terminata tra le lacrime

Nonostante il passare degli anni la carriera della tedesca non sembra voler tramontare: la tedesca arriva a questo torneo da numero 47 del ranking mondiale e dopo una partenza di 2026 solida. Nel primo turno del WTA di Madrid Siegemund ha sconfitto 6-4, 6-0 Irina-Camelia Begu. L’ottima vittoria dell’esordio potrebbe aiutare molto la tedesca, che ha già rotto il ghiaccio con le particolari condizioni della terra madrilena.

Paolini è avanti 2-1 nei precedenti, tutti abbastanza datati: la prima sfida tra le due si è giocata nel 2018 con la vittoria di Siegemund, mentre l’italiana si è imposta nel 2019 e nel 2023. L’incontro odierno è il terzo match in programma sul campo 4 a partire dalle 11.00 dopo Atmane-Kecmanovic e Marozsan-Quinn. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Siegemund con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!