Tyra Grant inizia la scalata nel ranking WTA: già 39 posizioni guadagnate a Madrid!

Tyra Grant ha sconfitto la francese Elsa Jacquemont con il punteggio di 6-1, 6-2 al primo turno del WTA 1000 di Madrid e ha così conquistato la sua prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale: dopo aver superato le qualificazioni sulla terra rossa della capitale spagnola (contro la slovena Erjavec in due set e contro l’ungherese Udvardy in rimonta), la promettente tennista italiana ha avuto la meglio contro una rivale decisamente ostica e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato iberico.

La fresca 18enne (ha spento le candeline lo scorso 12 marzo) aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, l’ha pienamente onorata e ha conquistato 35 punti grazie all’affermazione odierna, utili per continuare la scalata del ranking WTA: l’azzurra, che lo scorso autunno alzò al cielo la BJK Cup insieme alle compagne di squadra, ha già virtualmente scalato 39 posizioni rispetto all’aggiornamento della graduatoria avvenuto lo scorso 20 aprile e si è issata al 223mo posto virtuale con 305 punti all’attivo.

Altri 30 punti verranno messi in palio al secondo turno, dove l’attende la veterana rumena Sorana Cirstea (numero 25 del mondo): se dovesse firmare l’impresa, Tyra Grant volerebbe a quota 335 punti e sarebbe virtualmente la numero 205 del mondo. Per entrare in top-200, dunque, dovrebbe qualificarsi agli ottavi di finale: oltre al successo contro Cirstea, dovrebbe eventualmente battere anche la statunitense Coco Gauff (numero 4 del mondo, ampiamente favorita contro la francese Jeanjean) per issarsi a 390 punti e diventare teoricamente numero 184 della graduatoria internazionale.