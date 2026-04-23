Dove vedere Paolini-Siegemund oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming

L’obiettivo primario non può che essere quello di completare il proprio recupero sul piano personale per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle proprie certezze di gioco. Nell’incontro di secondo turno del torneo WTA di Madrid Jasmine Paolini, testa di serie numero 8, affronta, nel terzo match sul campo quattro, la veterana Laura Siegemund.

In questo inizio di 2026 la giocatrice italiana ha offerto un rendimento decisamente altalenante con risultati ampiamente al di sotto delle attese ed è reduce dalla netta sconfitta subita nel primo turno di Stoccarda, match nel quale ha pianto più volte, contro Zeynep Sonmez, 6-2 6-2 il punteggio a favore della giocatrice turca.

La numero uno azzurra conduce 2-1 il bilancio dei confronti diretti, anche se l’ultimo vittorioso incrocio risale ai quarti di finale del torneo di Zhengzhou del 2023. La tedesca ha superato al primo turno la romena Irina Camelia Begu con il punteggio di 6-4 6-0. Chi vince incrocerà nei sedicesimi di finale la vincente del confronto tra l’americana Hailey Baptiste e la spagnola Kaitlin Quevedo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Siegemund, secondo turno del torneo WTA di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (211) e SuperTennis HD. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, SupereTennis.tv e SuperTennix. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO PAOLINI-SIEGEMUND WTA MADRID

Giovedì 23 aprile

Court 4-dalle 11:00

Terence Atmane (FRA)-Miomir Kecmanovic (SRB)

A seguire

Fabian Marozsan (HUN)-Ethan Quinn (USA)

A seguire

Laura Siegemund (Ger)-Jasmine Paolini (ITA, 8) – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e SuperTennis HD

A seguirea

Magda Linette (POL)-Iva Jovic( USA, 15)

A seguire

Hailey Baptiste (USA, 30)-Kaitlin Quevedo (ESP)

PROGRAMMA PAOLINI-SIEGEMUND: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) Sky Sport Mix (211) e SuperTennis HD (212)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTennis.tv e SuperTennix

Diretta streaming: OA Sport.