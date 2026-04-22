WTA Madrid 2026, Grant brilla all’esordio, fuori Cocciaretto. Avanti anche Ruse, Kenin e Sonmez

Si sono completati i match di primo turno nel WTA 1000 di Madrid. Una giornata in chiaroscuro per il tennis italiano, che sicuramente ha festeggiato la bellissima vittoria di Tyra Caterina Grant, che ha demolito la francese Elsa Jacquemot per 6-1 6-2 ed ora se la vedrà con la rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero 29. Purtroppo prima del successo di Grant era arrivata la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dall’americana Alycia Parks per 6-3 6-2

Sarà la rumena Gabriela Ruse la prossima avversaria di Elena Rybakina, seconda testa di serie e fresca vincitrice del torneo di Stoccarda. Ruse ha battuto all’esordio in tre set la croata Antonia Ruzic con il punteggio di di 6-3 4-6 6-0. Passano il turno anche la filippina Alexandra Eala e l’indonesiana Janice Tjen, che hanno sconfitto rispettivamente le russe Alexandra Pavlyuchenkova (6-3 6-3) e Alina Charaeva (6-4 6-2).

Sono stati ben due i derby americani con i successi da parte di Sofia Kenin e Caty McNally, che hanno battuto le connazionali Ashlyn Krueger (7-6 6-4) e Katie Volynets (6-1 6-2). Ottima vittoria anche da parte di Shuai Zhang, che ha superato la tedesca Eva Lys per 6-4 6-3 ed anche per la colombiana Emiliana Arango, che ha sconfitto 6-3 6-2 l’australiana Talia Gibson.

Doppio successo ungherese per Anna Udvardy e Dalma Galfi, che hanno battuto le australiane Kimberly Birrell (6-4 1-6 6-1) ed Ajla Tomljanovic (7-6 6-4). L’ucraina Daria Snigur ottiene una bella vittoria contro l’australiana Daria Kasatkina per 6-3 3-6 7-6 dopo quasi due ore e mezza di gioco ed un ultimo tie-break finito per 15-13. Si conferma in un buon momento anche la turca Zeynep Sonmez, che ha sconfitto la padrona di casa Martinez Cirez per 7-5 6-2.

RISULTATI WTA MADRID 2026 (22 APRILE)

Ruse (Rou) b. Ruzic (Cro) 6-3 4-6 6-0

Sonmez (Tur) b. Martinez Cirez (Esp) 7-5 6-2

Udvardy (Hun) b. Birrell (Aus) 6-4 1-6 6-1

Zhang (Chn) b. Lys (Ger) 6-4 6-3

Snigur (Ukr) b. Kasatkina (Aus) 6-3 3-6 7-6

Galfi (Hun) b. Tomljanovic (Aus) 7-6 6-4

Parks (Usa) b. Cocciaretto (Ita) 6-3 6-2

Starodubtseva (Ukr) b. Uchijima (Jpn) 6-3 1-6 6-3

Eala (Phi) b. Pavlyuchenkova (Rus) 6-3 6-3

Kalinina (Ukr) b. Rakhimova (Uzb) 6-2 5-7 6-2

Arango (Col) b. Gibson (Aus) 6-3 6-2

Tjen (Ina) b. Charaeva (Rus) 6-4 6-2

Putintseva (Kaz) b. Valentova (Kaz) 6-4 4-6 6-3

Sierra (Arg) b. Yastremska (Ukr) 7-6 7-6

Waltert (Sui) b. Oliynykova (Ukr) 7-5 6-0

Ka.Pliskova (Cze) b. Kraus (Aut) 2-6 6-1 6-4

Jeanjean (Fra) b. Selekhmeteva (Rus) 6-4 6-1

Kenin (Usa) b. Krueger (Usa) 7-6 6-4

Boulter (Gbr) b. Townsend (Usa) 6-4 6-2

Siniakova (Cze) b. Kalieva (Usa) 6-3 6-4

McNally (Usa) b. Volynets (Usa) 6-1 6-2

Grant (Ita) b. Jacquemot (Fra) 6-1 6-2