Quante posizioni può guadagnare Tyra Grant nel ranking WTA a Madrid: possibile scalata imperiosa

Tyra Caterina Grant, dopo essersi qualificata per il tabellone principale del torneo WTA 1000 di Madrid, in Spagna, ha vinto anche all’esordio nel main draw guadagnando ulteriormente punti e posizioni nel ranking WTA: l’azzurra è salita da quota 260 a 305, incamerando 65 punti netti e scalando 40 posti nella classifica mondiale.

L’azzurra si è issata fino alla 222ma piazza, e domani tornerà in campo nel secondo turno contro la romena Sorana Cirstea: in palio ci saranno altri 30 punti netti, che proietterebbero Grant a quota 335, portandola al 203° posto virtuale.

In caso di ulteriore successo, con passaggio agli ottavi di finale, poi l’azzurra salirebbe a quota 390, andando al 184° posto virtuale, mentre con un’altra vittoria, Grant avrebbe accesso ai quarti di finale, issandosi così a quota 485, portandosi al 152° posto virtuale.

Con l’approdo in semifinale Grant salirebbe a quota 660 punti, al 119° posto, mentre con l’ingresso in finale l’azzurra si isserebbe a 920, alla 73ma posizione virtuale, infine vincendo la finale l’italiana si porterebbe a 1270 punti, al 42° posto virtuale.

RANKING WTA TYRA CATERINA GRANT

Ranking lunedì 20 aprile: 260 punti, 262° posto.

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 305 punti, 222° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 335 punti, 203° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi di finale: 390 punti, 184° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 485 punti, 152° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 660 punti, 119° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 920 punti, 73° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1270 punti, 42° posto virtuale.