Tyra Grant prende a pallate Jacquemot e avanza al secondo turno a Madrid!

Vittoria netta per la qualificata azzurra Tyra Caterina Grant nel primo turno del tabellone principale del WTA 1000 di Madrid: il primo successo sul circuito maggiore arriva ai danni della francese Elsa Jacquemot, sconfitta con il netto score di 6-1 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Al secondo turno ad attenderla ci sarà la romena Sorana Cîrstea, numero 25 del seeding.

Nel primo set l’equilibrio dura appena due game: ad indirizzare il parziale è il terzo gioco, nel quale l’azzurra, alla terza palla break, strappa il servizio ai vantaggi all’avversaria e vola sul 3-1. Grant conferma lo strappo, poi nel sesto game toglie nuovamente la battuta alla transalpina e va a servire per il set. L’azzurra tiene la battuta a quindici ed alla prima occasione incamera la partita sul 6-1 in appena 27 minuti.

Nella seconda frazione la francese resta in partita un paio di game in più, soltanto perché in apertura riesce a salvarsi dopo aver annullato palla break. Anche Grant, nel secondo gioco, deve cancellare l’unico break point concesso a Jacquemot nell’arco di tutto l’incontro. Dal 2-2, invece, l’azzurra detta legge: nel quinto game strappa il servizio all’avversaria ai vantaggi, sfruttando la terza occasione, mentre nel settimo gioco il break arriva a trenta, alla prima opportunità. Grant vola sul 5-2 e poi tiene a zero la battuta, chiudendo i conti sul 6-2 il 46 minuti.

Le statistiche premiano nettamente l’azzurra, che vince 65 punti contro i 40 della transalpina, sfruttando 4 delle 9 palle break avute a disposizione e cancellando l’unica opportunità concessa alla francese. Grant fa molto meglio di Jacquemot, in termini di punti vinti, sia con la prima di servizio, 82%-54%, sia con la seconda, 56%-35%.