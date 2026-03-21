Triathlon, Oliver Conway vince la tappa di Haikou della World Cup

Inizia ad entrare nel vivo la stagione del triathlon a livello internazionale. Nella mattinata odierna, infatti, sono andate in scena le gare valevoli per il round di Haikou (Cina) della World Triathlon Cup 2026. Si è gareggiato su distanza sprint.

Nella gara maschile il successo è andato al britannico Oliver Conway con il tempo complessivo di 51:00 con un margine di vantaggio di 2 secondi sul tedesco Tim Hellwig, mentre completa il podio un altro britannico, Hugo Milner a 5 secondi. Quarta posizione per lo spagnolo David Cantero del Campo a 14 secondi dalla vetta, quinta per un ennesimo britannico, Brandon Pye a 15, mentre in sesta troviamo il francese Baptiste Passemard a 16.

Settimi e ottavi gli australiani Brayden Mercer e Callum McClusky staccati, entrambi, 23 secondi da Conway, quindi nono il canadese Mathis Beaulieu a 25, mentre completa la top10 il quarto britannico del lotto, Michael Gar a 28. Ricordiamo che non erano iscritti alla gara atleti azzurri.