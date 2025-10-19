Triathlon, Bianca Seregni splendida seconda nelle Finali delle World Series! Lisa Tertsch vince ed è campionessa del mondo

Bianca Seregni (Fiamme Oro) sfiora il colpo grosso e si arrende soltanto alla nuova campionessa del mondo, la tedesca Lisa Tertsch, nelle Finali delle World Triathlon Championship Series 2025, andate in scena a Wollongong, in Australia: l’azzurra bissa il secondo posto della tappa di Alghero, chiude quinta in classifica generale ed entra definitivamente in una nuova dimensione.

Nella gara su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa), l’azzurra esce nel gruppetto di testa nel nuoto, non perde contatto nella prima transizione, e poi collabora con le compagne di fuga nella frazione di ciclismo per scavare il solco decisivo che porta un sestetto a giocarsi il successo finale. Nel segmento finale di corsa si intrecciano inevitabilmente calcoli di classifica per il titolo mondiale e lotta per il successo parziale: la tedesca Lisa Tertsch impone un ritmo altissimo dovendo provare a staccare le dirette rivali per il titolo iridato e la condotta di gara paga dividendi alla teutonica.

La britannica Beth Potter salta per aria e chiude soltanto 16ma, mentre la transalpina Cassandre Beaugrand addirittura si ritira dopo essersi staccata ed aver visto sfumare i propri sogni: l’unica a tenere testa alla teutonica è proprio Bianca Seregni, che prova anche a mettersi in testa nel penultimo giro. La tedesca Lisa Tertsch, però, ne ha di più, e nel finale riesce a staccare anche l’azzurra, volando via verso il titolo di campionessa del mondo 2025, mentre Bianca Seregni si concede una più che meritata passerella conclusiva ed è seconda a 14″, mentre completa il podio la transalpina Emma Lombardi, terza a 26″.

La classifica finale delle World Triathlon Championship Series 2025 incorona quale campionessa del mondo la vincitrice odierna, la tedesca Lisa Tertsch, prima con 3886.26, davanti alla transalpina Leonie Periault, quarta al traguardo, che si issa alla piazza d’onore con 3577.04. Gradino più basso del podio per la britannica Beth Potter, che nonostante la debacle odierna salva il terzo posto a quota 3313.18, mentre è quarta la statunitense Taylor Spivey (settima oggi) con 3125.85, infine completa la top five l’azzurra Bianca Seregni, che si porta a quota 3069.93, guadagna 5 posizioni, ed è quinta al mondo.

ORDINE D’ARRIVO DONNE ÉLITE (TOP 10)

1 Lisa Tertsch GER 1:56:50

2 Bianca Seregni ITA 1:57:04 +14

3 Emma Lombardi FRA 1:57:16 +26

4 Leonie Periault FRA 1:57:21 +31

5 Jessica Fullagar GBR 1:57:28 +38

6 Diana Isakova AIN 1:57:40 +50

7 Taylor Spivey USA 1:57:47 +57

8 Anna Godoy Contreras ESP 1:57:49 +59

9 Tanja Neubert GER 1:57:51 +1:01

10 Jolien Vermeylen BEL 1:57:58 +1:08

CLASSIFICA FINALE WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES 2025

1 Lisa Tertsch GER 3886.26

2 Leonie Periault FRA 3577.04

3 Beth Potter GBR 3313.18

4 Taylor Spivey USA 3125.85

5 Bianca Seregni ITA 3069.93

6 Jeanne Lehair LUX 2979.32

7 Cassandre Beaugrand FRA 2925.00

8 Diana Isakova AIN 2832.96

9 Jolien Vermeylen BEL 2738.35

10 Tanja Neubert GER 2612.89

L’ARRIVO DI LISA TERTSCH