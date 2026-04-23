Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World Series

Entra sempre più nel vivo la stagione del triathlon internazionale, anzi ai massimi livelli, dato che nel fine settimana in arrivo sarà la volta del ritorno in scena delle World Series. Questa volta toccherà alla tappa di Samarcanda in Uzbekistan per un appuntamento di capitale importanza per capire i valori in atto nel migliore dei modi.

Dopo l’esordio che non abbiamo potuto vivere ad Abu Dhabi, quindi, tornano in scena le World Series che, dopo Samarcanda, proseguiranno con gli appuntamenti di Yokohama (16 maggio), Alghero (30 maggio), Quiberon (20-21 giugno), Amburgo (11-12 luglio), Londra (25 luglio), Weihai (29 agosto), Karlovy Varu (13 settembre) e il Gran Finale di Pontevedra (23-27 settembre) ci regaleranno una gara assolutamente elettrizzante nella città uzbeka.

Per i colori azzurri vedremo in azione Alessio Crociani e Nicola Azzano tra gli uomini, mentre tra le donne toccherà a Bianca Seregni ed Ilaria Zane. I nostri portacolori proveranno ad inserirsi in un contesto di altissimo livello come ogni tappa delle World Series. Tra le donne la campionessa del mondo Lisa Tertsch se la dovrà vedere con le connazionali Tanja Neubert, Nina Eim, Annika Koch e Laura Lindermann, quindi attenzione alle francesi Cassandre Beaugrand e Lonie Periault, senza dimenticare la britannico Beth Potter.

Nella gara maschile, invece, vedremo in azione il campione del mondo, l’australiano Matt Hauser, il campione olimpico, il suo connazionale Alex Yee, quindi il campione del mondo 2022, il francese Leon Bergere. Alle loro spalle attenzione al brasiliano Miguel Hidalgo, al portoghese Vasco Vilaca ed al tedesco Henry Graf.