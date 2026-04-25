Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling: esordio vincente per i campioni in carica, Cechia ko

L’Italia ha esordito con una brillante vittoria ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, incominciati oggi sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto la Cechia per 7-5, incominciando nel miglior modo possibile la difesa del titolo iridato conquistato dodici mesi fa: i Campioni del Mondo si sono presentati in terra elvetica dopo essersi messi al collo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e vogliono chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Gli azzurri hanno prevalso contro la coppia composta da Petra Klimova e Lukas Klima, facendo valere un tasso tecnico decisamente superiore e una lucidità tattica rimarchevole, emersa in maniera nitida nelle fasi calde del confronto. Il tandem tricolore ha fatto valere il vantaggio del martello nel primo end mettendo a segno due punti, poi si è issata sul 4-2 al termine della terza frazione e nel quarto parziale si è consumato il primo episodio decisivo della contesa.

Mosaner e Constantini hanno infatti rubato la mano, hanno messo a referto un punto e si sono issati sul 5-2, incamerando un break di importanza estremamente rilevante. I cechi hanno provato ad accorciare le distanze al ritorno sul ghiaccio (5-4), ma gli azzurri hanno prontamente respinto l’assalto grazie ai due punti siglati nel sesto end e valsi il 7-4. Klima e Klimova hanno usato il vantaggio del power-play che permette di spostare le stone preposizionate, ma è valso solo un punto (7-5) e così i nostri portacolori hanno controllato la situazione nella frazione conclusiva.

L’Italia si è così issata al comando della classifica del gruppo B, composto da dieci squadre (tutte si affrontano tra loro in modalità round robin): la prima classificata accederà direttamente alle semifinali, seconda e terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la zona medaglie.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Finlandia vs Ungheria 5-4

Germania vs Svizzera 7-6

Scozia vs USA 12-2

Italia vs Cechia 7-5

Canada vs Corea del Sud 6-4

CLASSIFICA GRUPPO B MONDIALI CURLING

1. Italia 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Canada 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Finlandia 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Germania 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Scozia 1 vittoria (1 partita disputata)

6. Cechia 0 vittorie (1 partita disputata)

6. Ungheria 0 vittorie (1 partita disputata)

6. Corea del Sud 0 vittorie (1 partita disputata)

6. Svizzera 0 vittorie (1 partita disputata)

6. USA 0 vittorie (1 partita disputata)