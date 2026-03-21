Triathlon, Beatrice Mallozzi in top 15 nella gara sprint della World Cup di Haikou

La seconda tappa stagionale della World Cup 2026 di triathlon si è disputata nel cuore della notte italiana ad Haikou, in Cina: ancora una volta la gara è andata in scena su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa: tra le donne l’azzurra Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) ha chiuso 15ma nella prova vinta dall’atleta individuale neutrale Diana Isakova.

Un’emozionante sfida a tre ha caratterizzato il segmento di corsa: l’atleta individuale neutrale Diana Isakova è riuscita ad imporsi in volata con il crono di 57’41”, conquistando la vittoria in Coppa del Mondo davanti all’australiana Sophie Malowiecki, la quale ha ottenuto il miglior risultato in carriera ed il primo podio in World Cup, venendo beffata per 1″, terminando seconda in 57’42”. La britannica Sian Rainsley è salita sul gradino più basso del podio con il crono di 57’46”, a 5″ dalla vetta.

È rimasta giù dal podio, invece, la canadese Desirae Ridenour, quarta in 58’02”, a 21″, che ha preceduto la cinese Lin Xinyu, quinta in 58’06”, a 25″, mentre è risultata più staccata la britannica Olivia Mathias, sesta in 58’22”, a 41″, che ha bruciato al traguardo l’iberica María Teresa Jiménez-Orta Guerrero, settima con il crono di 58’23”, a 42″.

Si è saliti ad 1’00” ritardo con la statunitense Naomi Ruff, ottava con il tempo di 58’41”, mentre ha finito nona l’atleta individuale neutrale Valentina Riasova, in 58’47”, a 1’06”, infine ha chiuso la top ten la nipponica Manami Hayashi, decima in 58’49”, a 1’08”. L’unica azzurra in gara, Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), si è classificata 15ma con il tempo di 59’35”, a 1’54” dalla vetta.

ORDINE D’ARRIVO ELITE DONNE (TOP 10 + ITALIANE)

1 Diana Isakova AIN 1999 1 00:57:41

2 Sophie Malowiecki AUS 1997 20 00:57:42 +0:01

3 Sian Rainsley GBR 1997 2 00:57:46 +0:05

4 Desirae Ridenour CAN 1999 6 00:58:02 +0:21

5 Xinyu Lin CHN 2002 11 00:58:06 +0:25

6 Olivia Mathias GBR 1998 4 00:58:22 +0:41

7 María Teresa Jiménez-Orta Guerrero ESP 2003 23 00:58:23 +0:42

8 Naomi Ruff USA 2004 19 00:58:41 +1:00

9 Valentina Riasova AIN 1998 12 00:58:47 +1:06

10 Manami Hayashi JPN 2004 7 00:58:49 +1:08

15 Beatrice Mallozzi ITA 2000 15 00:59:35 +1:54