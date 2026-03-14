Triathlon, Beatrice Mallozzi sfiora la top ten nella World Cup di Lanzarote

Inizia da Lanzarote, in Spagna, la stagione 2026 del circuito della World Cup di triathlon: la gara sprint, disputata sulla distanza di 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, premia la tedesca Nina Eim e lo spagnolo David Cantero del Campo, mentre in casa Italia i migliori sono Beatrice Mallozzi, 11ma, e Miguel Espuna Larramona, 15°.

La gara femminile vede il successo della teutonica Nina Eim, che taglia il traguardo in 1:02:14, andando a precedere la britannica Georgia Taylor-Brown, seconda in 1:02:19, a 0:05, e l’altra tedesca Laura Lindemann, terza in 1:02:22, a 0:08.

Tra le azzurre al via la migliore è Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), 11ma in 1:03:25, a 1:11, mentre Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri / Valdigne Triathlon) chiude 14ma in 1:03:33, a 1:19, proprio davanti a Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), 15ma in 1:03:33, a 1:19. Ilaria Zane (Jesolo Triathlon) si classifica 20ma in 1:03:47, a 1:33, infine Paola Sacchi (707) è 37ma a 1:06:29, a 4:15.

Nella gara maschile la vittoria va allo spagnolo David Cantero del Campo, che si impone in 54:45, davanti al tedesco Tim Hellwig, alla piazza d’onore in 54:48, a 0:03, ed al marocchino Jawad Abdelmoula, sul gradino più basso del podio in 55:01, a 0:16.

Il primo degli italiani in gara è Miguel Espuna Larramona (Pro Patria Milano Triathlon), che si classifica 15° in 55:24, a 0:39, mentre Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) chiude 25° in 55:44, a 0:59, infine Euan De Nigro (C.S. Carabinieri / Bressanone Nuoto) termina 43° in 57:19, a 2:34. Si ritira nella frazione di ciclismo, invece, Samuele Angelini (G.S. Fiamme Oro).