Triathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il CIO ha approvato i criteri di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 per il triathlon, precedentemente approvati anche dal World Triathlon Executive Board: ci saranno tre eventi, ovvero individuale maschile, individuale femminile e staffetta mista. La quota totale sarà di 110 atleti (55 uomini e 55 donne).

Il periodo di qualificazione inizierà il 18 maggio 2026 e si concluderà lo stesso giorno del 2028: ci saranno vari modi per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e guadagnare uno dei 55 posti disponibili per genere. Come nella precedente edizione, ci saranno prove di staffetta mista che contano ai fini della qualificazione diretta.

Il Paese ospitante (Stati Uniti) avrà due uomini e due donne (e quindi anche la staffetta mista) qualificati. Al Paese vincitore dei Campionati Mondiali di staffetta mista 2026, che si terranno ad Amburgo il 12 luglio, verranno assegnati due posti per genere, e lo stesso accadrà al Paese vincitore dei Campionati Mondiali di staffetta mista 2027.

La classifica di qualificazione olimpica nella staffetta mista al 18 maggio 2028 assicurerà 16 posti per genere, che andranno al Paese meglio piazzato da ciascun continente (dai continenti senza Paesi già qualificati e tra i primi 15), mentre le restanti quote verranno distribuite secondo il piazzamento in classifica. Saranno così assegnati 22 dei 55 posti per genere.

Ci saranno 21 posti per genere disponibili attraverso la classifica di qualificazione olimpica individuale: ai 21 atleti con il punteggio migliore al 18 maggio 2028 verrà assegnato un posto (non nominale, ma al Paese). I primi due atleti dei Paesi qualificati tramite la staffetta mista non saranno considerati nell’assegnazione dei pass attraverso la classifica individuale.

La regola della “new flag” sarà nuovamente ampliata per la qualificazione a Los Angeles ed assegnerà 10 posti per genere: le Nazioni che avranno diritto a quei posti saranno quelle che conquisteranno le quote attraverso i Giochi Continentali o con gli atleti nella miglior posizione della classifica continentale nel ranking mondiale di triathlon appartenenti a quei Paesi che non si sono assicurati alcun posto con i criteri precedenti.

Tutti i posti conquistati attraverso questi criteri saranno assegnati ai Comitati Olimpici Nazionali e non saranno nominali. Infine un massimo di 2 inviti saranno assegnati dalla Commissione Tripartita ai Paesi aventi diritto a ricevere tali posti e con atleti idonei secondo i criteri del CIO. Tutti gli atleti, compresi quelli dei Paesi qualificati tramite la staffetta mista, dovranno rientrare tra i primi 160 posti della classifica.

I Paesi con almeno 3 atleti tra i primi 30 della classifica di qualificazione olimpica individuale avranno diritto a convocare 3 atleti, gli altri Paesi potranno usufruire al massimo di 2 quote per genere. I Paesi con almeno 2 uomini e 2 donne qualificati avranno diritto a schierare la squadra nella staffetta mista. Le quote assegnate dalla Commissione Tripartita saranno nominali.