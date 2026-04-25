Triathlon
Triathlon, Nicola Azzano in top 15 a Samarcanda. Costretto al ritiro Alessio Crociani
Nicola Azzano chiude al 15° posto la gara individuale maschile andata in scena a Samarcanda, in Uzbekistan, nella gara su distanza olimpica (1,5 km a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) valida per le World Series 2026 di triathlon. Ritiro per Alessio Crociani.
Affermazione del portoghese Vasco Vilaca, al primo successo in carriera sul circuito maggiore, che si impone con il crono di 1:43’33”, staccando nel finale il tedesco Henry Graf, secondo a 4″, ed il canadese Charles Paquet, terzo a 8″. Resta ai piedi del podio il magiaro Csongor Lehmann, quarto a 14″, mentre si classifica quinto il britannico Oliver Conway, staccato di 17″.
Sesta posizione per il transalpino Tom Richard, attardato di 19″, mentre è settimo il britannico Hugo Milner, a 22″, davanti al lusitano Ricardo Batista, ottavo a 35″. Nono posto per lo spagnolo David Cantero Del Campo, attardato di 59″, infine completa la top ten il neerlandese Ian Pennekamp, decimo a 1’06”.
Due gli azzurri al via della gara odierna: Nicola Azzano (C.S Carabinieri) si classifica 15° con 1’51” di ritardo, mentre Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre) è costretto al ritiro durante il quarto giro di ciclismo a causa di un problema alla bici.