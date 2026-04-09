Tiro a segno
Tiro a segno, Xiao Jiaruixuan vince nella pistola sportiva a Granada. Toffalini in top 25
Si apre la terza giornata di finali nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna: nella pistola sportiva da 25 metri femminile vince la cinese Xiao Jiaruixuan, mentre le azzurre non superano le qualificazioni, con la migliore che risulta essere Vittoria Toffalini, 25ma.
Nella finale servono due serie di shoot-off per dirimere la questione tra le cinesi Xiao Jiaruixuan e Kong Jieru: dopo il 39-39 al termine dei 50 colpi regolamentari, la prima serie di spareggio termina 5-5, poi la seconda sorride a Xiao, che la spunta sulla connazionale per 4-3.
Gradino più basso del podio per la francese Camille Jedrzejewski, esclusa dopo 45 colpi a quota 34, mentre è quarta l’indiana Divya Thadigol Subbaraju, con 28/40. Quinta piazza, invece, per la magiara Sara Rahel Fabian, che viene eliminata a quota 24/35.
Si classifica sesta la lettone Agate Rasmane, che esce di scena a quota 18/30, mentre termina al settimo posto l’altra indiana Rhythm Sangwan, che saluta la compagnia con 13/25, infine la prima finalista ad essere eliminata è la polacca Agata Nowak, ottava con 10/20.
Fuori nelle qualificazioni le azzurre al via: la migliore è Vittoria Toffalini, 25ma con 577/600 (14x), mentre Cristina Magnani termina 52ma a quota 569/600 (13x), infine Margherita Brigida Veccaro chiude 63ma con 528/600 (15x).