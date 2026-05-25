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Tiro a segno

Tiro a segno, l’Italia punta ad essere protagonista in Coppa del Mondo a Monaco di Baviera

Pubblicato

8 minuti fa

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Maldini e Monna
Maldini e Monna / LaPresse

Riparte la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: dal 26 al 30 maggio a Monaco di Baviera, in Germania, si terrà la tappa teutonica del massimo circuito internazionale, e l’Italia punta ad essere grande protagonista. Saranno al via ben 20 azzurri, equamente suddivisi tra carabina e pistola.

Nella carabina saranno in gara 6 uomini, ovvero Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Luca Sbarbati, Danilo Dennis Sollazzo e Simon Weithaler, e 4 donne, ovvero Debora Crosato, Virgina Lepri, Carlotta Salafia. Martina Ziviani.

Nella pistola, invece, saranno al via 7 uomini, ovvero Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Gabriele Aldo Villani, Matteo Mastrovalerio, Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella, e 3 donne, ovvero Alessandra Fait, Cristina Magnani, Margherita Brigida Veccaro.

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Il programma prevede martedì 26 le finali maschili da 10 metri, martedì 27 le gare femminili da 25 e 50 metri, giovedì 28 la carabina da 10 metri femminile, venerdì 29 le ultime tre finali individuali e sabato 30 le due gare a coppie miste.

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