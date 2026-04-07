Tiro a segno
Tiro a segno, nella carabina mista della Coppa del Mondo di Granada la spunta la Cina
Si chiude la prima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a Granada, in Spagna, nella carabina da 10 metri a coppie miste vince la Cina, davanti all’Ungheria ed alla Norvegia. Non c’erano coppie azzurre al via: l’Italia prenderà parte alle sole prove individuali, che scatteranno domani.
Nella finale a quattro il successo va a Cina 1 di Wang Zifei e Sheng Lihao, che nel duello conclusivo contro Ungheria 1 di Eszter Denes ed Istvan Marton Peni la spuntano per 504.3 a 502.9, cogliendo il successo, dunque, per 1.4 punti nei confronti della coppia magiara.
Gradino più basso del podio per Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, eliminati ad una serie dalla conclusione in terza piazza con 439.0, infine resta giù dal podio Cina 2 di Zhang Qianying e Ma Sihan, esclusi a due serie dal termine in quarta posizione a quota 374.8.