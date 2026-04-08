Tiro a segno
Tiro a segno, Federico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola da 10 metri a Granada
Federico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola maschile da 10 metri nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a Granada, in Spagna, l’azzurro termina quarto nell’ultimo atto, vinto dal cinese Bu Shuaihang davanti all’atleta individuale neutrale di passaporto russo Anton Aristarkhov ed al turco Bugra Selimzade.
Nel duello conclusivo il cinese Bu Shuaihang batte l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Anton Aristarkhov con il punteggio di 244.5 a 243.2, mentre viene eliminato a due colpi dal termine in terza posizione il turco Bugra Selimzade, a quota 220.4.
Esce di scena alle porte del podio, invece, l’azzurro Federico Nilo Maldini, escluso dopo 20 colpi in quarta piazza con lo score di 200.4, mentre si classifica quinto l’altro cinese Xie Yu, eliminato con 179.8. Sesta posizione per Hsieh Hsiang-Chen, tiratore di Cina Taipei, uscito a quota 159.7.
Settimo posto per l’austriaco Richard Zechmeister, uscito di scena a quota 137.3, infine viene eliminato a metà gara il kazako Valeriy Rakhimzhan, fuori dopo 12 colpi ed ottavo a quota 116.6. Nelle qualificazioni 20° Mattia Scodes con 578 (15x), 43° Matteo Mastrovalerio con 573 (18x) e 47° Gabriele Aldo Villani con 572 (17x).