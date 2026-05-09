Tiro a segno
Tiro a segno, Doreen Vennekamp campionessa d’Europa nella pistola sportiva da 25 metri
Gli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento ad Osijek, in Croazia, incoronano la campionessa continentale nella pistola sportiva da 25 metri femminile: ad imporsi è la tedesca Doreen Vennekamp. Esce nelle qualificazioni Cristina Magnani, l’unica azzurra al via.
In finale la teutonica Doreen Vennekamp conquista la medaglia d’oro con lo score di 29/50, andando a precedere due francesi: argento per Heloise Fourre, che vince ben 4 shoot-off consecutivi per poi spingersi fino alla piazza d’onore a quota 27/50, bronzo per Mathilde Lamolle, uscita in terza posizione con 25/45.
Resta ai piedi del podio la lettone Agate Rasmane, esclusa a quota 23/40, mentre è quinta la magiara Sara Rahel Fabian, con 18/35. Sesta posizione per la lusitana Joana Castelao, sesta a quota 15/30, mentre l’altra magiara Veronika Major è settima con 12/25, infine l’atleta individuale neutrale Anna Pelmeneva chiude ottava con 4/20.
Si ferma nelle qualificazioni l’unica azzurra in gara, Cristina Magnani, che si classifica 21ma con 577/600 (15x). Nella classifica a squadre oro alla Francia con 1749/1800 (57x), davanti all’Ungheria, d’argento con 1742/1800 (61x), ed alla Germania, di bronzo a quota 1734/1800 (52x).