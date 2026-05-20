Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Monaco: azzurri in massa in Baviera

Dopo gli Europei a fuoco di Osijek, dell’inizio del mese, la stagione internazionale 2026 del tiro a segno è pronta a ripartire con uno degli appuntamenti più attesi dell’annata sportiva di questa disciplina: la tappa di Coppa del Mondo di Monaco di Baviera, che si terrà nel “tempio” tedesco dal 24 al 31 maggio prossimi.

Sulle linee di tiro teutoniche sono attesi i migliori interpreti delle gare di carabina e pistola per la “Classicissima” che di fatto lancerà lo sprint verso la seconda parte di stagione.

In Germania sarà presente, anzi presentissima anche l’Italia. Lo staff tecnico azzurro ha scelto di convocare 20 tiratori: 10 interpreti della carabina e 10 della pistola. Fra loro spiccano sicuramente i talenti di Danilo Dennis Sollazzo, Federico Nilo Maldino e Paolo Monna, oltre ad elementi come Massimo Spinella, l’eterno Riccardo Mazzetti e la figlia d’arte Alessandra Fait (erede diretta di Vigilio Fait, tiratore di pistola che ha partecipato a 4 Olimpiadi fra il 1996 e il 2008, ndr).

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per questa tappa della Coppa del Mondo, la seconda in assoluto dopo quella di Granada che si è tenuta a inizio aprile.

Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Monaco

Carabina

Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Luca Sbarbati, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Debora Crosato, Virgina Lepri, Carlotta Salafia, Martina Ziviani

Pistola

Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Gabriele Aldo Villani, Matteo Mastrovalerio (aria compressa e automatica), Riccardo Mazzetti (automatica), Massimo Spinella (automatica), Alessandra Fait, Cristina Magnani (sportiva), Margherita Brigida Veccaro (sportiva)