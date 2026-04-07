Tiro a segno, l’India si impone con record del mondo nella pistola mista a Granada

Si apre a Granada, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola da 10 metri a coppie miste si impone l’India, che nella finale a quattro supera la Cina, seconda, l’Ungheria, terza, e gli USA, quarti. Non erano in gara coppie azzurre: l’Italia ha iscritto i propri atleti soltanto alle prove individuali, che inizieranno domani.

Nella finale con il rinnovato format a quattro coppie si impone India 1 di Palak Palak e Mukesh Nelavalli, che firmano il record del mondo (assoluto e junior) con lo score di 487.7, battendo nel duello conclusivo Cina 1 di Yao Qianxun ed Hu Kai, secondi a quota 484.8.

Eliminata in terza posizione ad una serie dal termine Ungheria 1 di Veronika Major ed Akos Karoly Nagy, che salgono sul gradino più basso del podio con 414.9, infine escono di scena in quarta posizione Stati Uniti 1 di Nathalia Tobar Prado e Nickolaus Mowrer, fuori a due serie dal termine a quota 349.1.