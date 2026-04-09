Tiro a segno
Tiro a segno, Sheng Lihao vince nella carabina da 10 metri maschile. Edoardo Bonazzi in top 20 a Granada
La terza giornata di finali a Granada, in Spagna, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si chiude senza particolari sussulti per l’Italia: nella carabina da 10 metri maschile si impone il cinese Sheng Lihao, mentre gli azzurri al via escono tutti nelle qualificazioni. Il migliore è Edoardo Bonazzi, 20°.
Nella finale il migliore è il cinese Sheng Lihao, che nel duello conclusivo piega il serbo Aleksa Rakonjac, superato al termine dei 24 colpi regolamentari con lo score di 253.9-253.0. Gradino più basso del podio per lo svedese Victor Lindgren, eliminato in terza posizione con 230.9, mentre chiude quarto l’altro cinese Ma Sihan a quota 208.8.
Quinto posto per l’indiano Gajanan Khandagale a quota 187.5, davanti allo statunitense Peter Matthew Fiori, uscito di scena in sesta piazza a quota 166.7. Settima posizione per l’austriaco Martin Strempfl, fuori con 145.6, mentre il primo ad essere eliminato è il norvegese Jon-Hermann Hegg, ottavo a quota 123.7.
Nelle qualificazioni escono tutti gli azzurri al via, lontani dalle prime otto posizioni che garantivano l’accesso all’ultimo atto: 20° Edoardo Bonazzi a quota 629.5, mentre Danilo Dennis Sollazzo si classifica 30° con 628.7, infine è più indietro Simon Weithaler, 73° con 622.0.